Yine koronavirüse yakalandı
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili geçtiğimiz yılın nisan ayından sonra ikinci kez Kovid-19'a yakalandı.
Kafkaslar 31.01.2022, 23:52
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin ikinci kez Kovid-19 yakalandığı bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Garibaşvili'nin Kovid-19'un Omicron varyantı olduğu doğrulandı. Hükümet Başkanı kendisini iyi hissediyor ve uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Aşılarını tam yaptıran Garibaşvili'nin Kovid-19 testi 6 Nisan 2021'de de pozitif çıkmıştı.
Kaynak: AA
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