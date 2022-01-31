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Yine koronavirüse yakalandı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili geçtiğimiz yılın nisan ayından sonra ikinci kez Kovid-19'a yakalandı.

Kafkaslar 31.01.2022, 23:52
Yine koronavirüse yakalandı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin ikinci kez Kovid-19 yakalandığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Garibaşvili'nin Kovid-19'un Omicron varyantı olduğu doğrulandı. Hükümet Başkanı kendisini iyi hissediyor ve uzaktan çalışmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Aşılarını tam yaptıran Garibaşvili'nin Kovid-19 testi 6 Nisan 2021'de de pozitif çıkmıştı.

Kaynak: AA
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#gürcistan #garibaşvili #kovid19
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