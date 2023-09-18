Yoğun bakımda denilen Kadirov'dan resimli cevap

Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna Savaşı'nda desteği ile bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'un sağlık durumuna yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından ortaya atılan iddialar bir anda dünya medyasında hızla yayıldı.

46 yaşındaki liderin hasta olabileceği yönünde aylardır spekülasyonlar dönüyordu.

Kadirov'un son dönemde görüldüğü etkinliklerde yüzünün oldukça şiş olduğu gözlerden kaçmamış bu da hastalık iddialarını alevlendirmişti.

Pazar günü Kadirov, Telegram kanalında iki video yayınlayarak iddialara yanıt verdi.



Videolarda yağmurlukla dolaşırken görülen Kadirov "İnternette gerçeği yalandan ayırt edemeyen herkesin yürüyüşe çıkmasını, biraz temiz hava almasını ve düşüncelerini toparlamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yağmur harika bir şekilde canlandırabilir" diye konuştu.

Videoların ne zaman kaydedildiğini bilinmese de sosyal medyada Çeçen liderin komada olduğuna dair iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.