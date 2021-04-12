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Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimdir?
GENEL
12.04.2021, 14:44
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Ülkemizde 6 adet banknot yani kağıt para bulunmaktadır. Bu banknotların tümünün de ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk‘ün bir resmi yer alıyor.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Türkiye el kaide
#Arakanlı sığınmacılar
#Birüssebi (Bhersheva) Savaşının 100. yılı
#faiz tarihi düşüş
#Campbell Adası
#necef çölü
#Aslan Paşa Camisi
#65. hükümet
#Türk bayrağı
#Karkamış Sınır Kapısı
#Metin Feyzioğlu
#mossad
#Çin Nijerya
#sekiz bakan
#Gazze sel
#Lübnan
#adana cezaevi
#Alman Daimler