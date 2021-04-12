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Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimdir?

GENEL 12.04.2021, 14:44
Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimdir?
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Ülkemizde 6 adet banknot yani kağıt para bulunmaktadır. Bu banknotların tümünün de ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk‘ün bir resmi yer alıyor.