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Karabağ'a özgü yöresel kıyafetler Bakü'de sergilendi

GENEL 30.10.2021, 16:56
Karabağ'a özgü yöresel kıyafetler Bakü'de sergilendi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'a özgü yöresel kıyafetlerin defilesi yapıldı.