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Karabağ'a özgü yöresel kıyafetler Bakü'de sergilendi
GENEL
30.10.2021, 16:56
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'a özgü yöresel kıyafetlerin defilesi yapıldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#dünya
#suha
#New York
#muş
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik
#Ayla Akat Ata
#wagner grubu
#Erzurum ayı saldırısı
#LOpinion
#suat şahin
#firar
#Abdulrazak Gurnah
#İsviçre Türk Toplumu
#Rus paralı askerleri
#paralı asker
#bosna
#uçak
#sel