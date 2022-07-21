Geleceğin madencilerine asgari ücret oranında burs verilecek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerinin algısını yükseltmek, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek ve üniversite sınavında dereceye giren gençlerin bu bölümleri tercih etmesini sağlamak için hayata geçirilen 'Cevherimiz Sensin' projesi üçüncü yılında da devam edecek.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden (DKİB) oluşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde gerçekleştirilen burs projesi şartlarına göre, 2022 YKS'de başarı sıralamasında ilk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama bölümlerinden birini kazanan öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimleri de dahil olmak üzere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süresince burs veriliyor. İlk 50 binde yer alan öğrencilere asgari ücret (aylık 5 bin 500 TL), 50 bin ile 65 bin arasında yer alan öğrencilere ise asgari ücretin yarısı (aylık 2 bin 750 TL) tutarında destek sağlanıyor.

Ayrıca Anadolu’daki üniversitelerin tercih edilmesini teşvik etmek üzere, ilk 100 bine giren ve İstanbul ile Ankara dışındaki üniversitelerin maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilere de tam asgari ücret (aylık 5 bin 500 TL) tutarında burs veriliyor.

Öğrencilerin bu burstan yararlanmaları için YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olunması gerekiyor.

Öğrencinin öğrenim hayatı boyunca burstan yararlanabilmesi için her yarıyılda 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 genel ve dönem not ortalamasına sahip olmak şart koşuluyor. Ayrıca öğrencinin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekiyor.