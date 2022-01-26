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İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli personel alınacak

Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak kişiler, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre istihdam edilecek.

Kariyer 26.01.2022, 08:12
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli personel alınacak

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.

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#İçişleri Bakanlığı #personel alımı
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