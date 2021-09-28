"İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu ayrıca, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. (Fiyatların) Yeniden salgın öncesine geleceğini değerlendiriyoruz. Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

AA