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KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Kariyer 31.07.2022, 15:34
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.

2022-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan eğitim bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

#kpss
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