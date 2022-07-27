Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli restoratör istihdam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mesleki uygulamalı sınavla 30 sözleşmeli restoratör alınacak.

Resmi Gazete'deki ilana göre, daha önce Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer alan, en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev yapmış ve koruma ile onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belgeye sahip bulunma şartlarından en az birine sahip 30 kişi istihdam edilecek.

Adaylarda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etme şartı aranacak.

İşe alınacak kişilerde ayrıca Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında bulunmak, kamu haklarından mahrum durumda bulunmamak ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsalar bile bir yılı geçen süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olmamak şartları da aranacak.

İşe alınan kişilerden 2'si Ankara'da, 3'ü Antalya'da, 3'ü Bursa'da, 3'ü Diyarbakır'da, 4'ü Erzurum'da, 2'si Gaziantep'te, 3'ü İstanbul'da, 4'ü İzmir'de, 3'ü Nevşehir'de ve 3'ü de Trabzon'da görevlendirilecek.

Başvurular, 10-21 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden yapılacak, birden fazla il veya pozisyon için gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.