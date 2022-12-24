OGM bünyesinde 249 sözleşmeli orman mühendisi istihdam edilecek
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak.
Kariyer 24.12.2022, 15:24
Orman Genel Müdürlüğünün mühendis alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sözlü ve uygulamalı sınavla, sözleşmeli personel pozisyonunda 249 orman mühendisi alınacak.
2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylar başvuruda bulunabilecek.
Adaylar 15-25 Ocak 2023 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Adayların isimleri, sınav tarihi ve saati www.ogm.gov.tr adresinden duyurulacak.
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