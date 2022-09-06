YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.