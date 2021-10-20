GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
WORLD BULLETIN
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Hac
Hayatın İçinden
AA Analizleri
Ekonomi Finans
Çevre ve İklim
Bilim Teknoloji
Ramazan
Ana Sayfa
Yazarlar
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Karikatürler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
WORLD BULLETIN
Dünya
Türkiye
Dübam
Analiz
Tarih Dosyası
Türkiye ve Dünya gündemi
Genel
Kültür Sanat
Aile
Karneyle ekmek dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitti?
GENEL
20.10.2021, 16:30
1/19
79 yıl önce bugün ekmek karneye bağlandı ve karnelerin halka dağıtılmasıyla birlikte karneyle ekmek dönemi de başlamış oldu.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Karneyle ekmek dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitti?
Bulutların üzerindeki Umman
Cennetteki Tûbâ ağacının ve livaü'l-hamd sancağının 140 yıllık tasvirleri
Özdemir Bayraktar kimdir?
Lübnan sokakları karıştı
Yeni Galeriler
Karneyle ekmek dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitti?
Bulutların üzerindeki Umman
Cennetteki Tûbâ ağacının ve livaü'l-hamd sancağının 140 yıllık tasvirleri
Özdemir Bayraktar kimdir?
Lübnan sokakları karıştı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@dunyabulteni.net
Güncel Haberler
Esed'in katlettiği öğretmenin son paylaşımı: Problemlerden uzak, uzun bir yolculuğa çıkmak iyi gelir
95 yaşında ama yaşlı olduğunu kabul etmiyor
Karneyle ekmek dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitti?
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 85'e yükseldi
Popüler Haberler
Piri Reis neden idam edildi?
"Zincir marketler fiyatları indirdi"
Çin'de tutsak olan Türkiye vatandaşı Uygurlar
'Çin malı cep telefonlarınızı çöpe atın'
#koronavirüs
#corona virüsü
#Afganistan
#asgari ücret
#Kuzey Irak
#duygun yarsuvat
#iklim değişikliği
#riskli iller
#heyelan
#Bangkok Zirvesi
#mutsayon
#Kozmik Oda hakimi
#İmran Han
#Suriye tampon bölge
#1 milyon 250 bin
#Deutsche Bank
#yenilebilir enerji
#yeşil sertifika
#Abdurreşid Dostum
#Arhavi
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#koronavirüs
#corona virüsü
#Afganistan
#asgari ücret
#Kuzey Irak
#duygun yarsuvat
#iklim değişikliği
#riskli iller
#heyelan
#Bangkok Zirvesi
#mutsayon
#Kozmik Oda hakimi
#İmran Han
#Suriye tampon bölge
#1 milyon 250 bin
#Deutsche Bank
#yenilebilir enerji
#yeşil sertifika
#Abdurreşid Dostum
#Arhavi