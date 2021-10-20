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Karneyle ekmek dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitti?

GENEL 20.10.2021, 16:30
Karneyle ekmek dönemi ne zaman başladı, ne zaman bitti?
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79 yıl önce bugün ekmek karneye bağlandı ve karnelerin halka dağıtılmasıyla birlikte karneyle ekmek dönemi de başlamış oldu.