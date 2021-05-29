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Karnı acıkan ayı gündüz vakti şehir merkezine indi

GENEL 29.05.2021, 13:49
Karnı acıkan ayı gündüz vakti şehir merkezine indi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı cadde ve sokaklarda yiyecek aradı.