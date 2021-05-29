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Karnı acıkan ayı gündüz vakti şehir merkezine indi
GENEL
29.05.2021, 13:49
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı cadde ve sokaklarda yiyecek aradı.
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#emine erdoğan
#corona virüsü
#koronavirüs
#mescidi aksa
#ali babacan dolar
#ibro zahirovic
#krematoryum
#TBMM İstiklal Mahkemeleri zabıtları
#Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
#enflasyon rakamları 2014
#sarı alarm
#islam ve kürtler
#Kasrik Boğazı
#Muhammed Hamid el-Beyati
#Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi
#TGC
#Şehbenderzade
#Hitler Nazizmi
#kısa çalışma
#G20 zirvesi 2014