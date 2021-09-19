Araçla Meclis bahçesine daldı
KKTC'de meydana gelen trafik kazasında bir araç Meclis bahçesine girerek durabildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kıbrıs 19.09.2021, 18:57
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.
Başkent Lefkoşa'da bir araç, Cumhuriyet Meclisi yakınlarında kontrolden çıktı.
Cumhuriyet Meclisi'nin kapısını kırarak içeri giren araç, bahçede durdu.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Meclis kapısı tamamen kırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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