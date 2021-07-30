Başbakan Saner'den Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, Türkiye'deki yangınlar için KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Saner, "Ana vatan Türkiye'de olan her olay bizi derinden etkilemektedir. Türkiye'de kötü bir olay oldu mu bizler burada onu en az 2 kat daha fazla hissediyoruz. İyi bir olaya da hep birlikte seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla Türkiye'deki 7 ilde birçok yangın meydana geldiğini hatırlatan Saner, yangınların sebebinin araştırıldığını ve Türkiye'deki tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saner, Türkiye'deki yetkililerin yangınların kontrol altına alınması için büyük bir çalışma başlattığının da altını çizdi.

Önemli olanın yangınların olmaması için bilinçli şekilde çalışmak olduğunu vurgulayan Saner, yangın çıktıktan sonra telafisinin kolay olmadığını kaydetti.

Başbakan Saner, hükümet olarak bugünden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar piknik alanlarını kapattıklarına değinerek yangınların önüne geçmek için herkesin, özellikle yaz aylarında, bilinçli davranarak çok dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Manavgat’ta meydana gelen yangınla ilgili mesaj yayımlayarak, çıkan yangını endişe ve üzüntüyle izlediklerini, en erken zamanda söndürülmesini ve can kaybının yaşanmamasını temenni ettiklerini ifade etmişti.

Tatar, hasar gören bölgelerde yaşayanlara geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar dilemişti.