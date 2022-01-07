Birkan Uzun'un ismi unutulmayacak

ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Birkan Uzun'un ismi, KKTC'de Girne bölgesinde Kıvanç Tepe'ye verilecek.

Kendisine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyan Birkan Uzun, 16 Aralık 2021'de Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandırdı.

ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Uzun'un cenaze işlemleri sürüyor.

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Büyük bir özveri, çaba ve zorlukları aşarak bu hayaline çok yaklaşan Uzun'un 2022 yılının ilk gününde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle, başta ailesi olmak üzere, tüm halkımız derin bir yasa boğulmuştur" denildi.

Birkan Uzun'un Vinson Dağı Zirvesi'nde, KKTC bayrağı ile hafızalardan silinmeyecek bir anı bıraktığı anlatılan açıklamada, KKTC halkına büyük bir gurur yaşatan Uzun'un geride bıraktığı acının silinmesinin kolay olmayacağı vurgulandı.

"Uzun'un ilham kaynağı olmuş ölümsüz anısını yaşatacağız"

Açıklamada, Uzun'un KKTC'ye uygulanan ambargolara dikkati çekerek, tüm gençlere hayallerinin peşinden koşmaları çağrısında bulunduğu ve moral verdiği bilgisi verildi.

"Uzun'un ilham kaynağı olmuş ölümsüz anısını yaşatmak ve gençlerimize vatan sevgisinin, bayrağa sahip çıkma duygusunun yüceliğini göstermesi adına Girne/Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak çok bilinen Kıvanç Tepe'ye Bakanlar Kurulu kararı ile 'Birkan Uzun’un adını verme kararı almış bulunuyoruz. Bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimler başlatılmıştır."

Açıklamada, KKTC halkının gururu olan Uzun'u kaybetmenin acı ve üzüntüsü içinde bir kez daha ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve KKTC'nin Washington Temsilciliği konuyu yakından takip ediyor.

Uzun'un cenazesinin kısa bir süre içerisinde KKTC'ye getirilmesi ve Lefkoşa'da defnedilmesi bekleniyor.