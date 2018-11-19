Doğalgaz gerginliğinde Kıbrıs Rum ana muhalefet ziyareti

Kıbrıs'ta doğalgaz gerilimin arttığı şu günlerde, Kıbrıs'ta Rumlar'ın en büyük muhalefet partisi Rum Emekçi Halkın İlerici Partisi ( AKEL)'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştircek.

23 Kasım'da Ankara'ya gelecek olan Kiprianu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak, düzenlenecek etkinlikte görüşlerini anlatacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kiprianu'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar bu görüşmede, Rum tarafında önemli bir aktör olan AKEL Lideri Kiprianu'ya Kıbrıs'ta bir çözüm de neyin olup, olmayacağının anlatılacağı yönünde görüş belirttiler.

Rum lider Nikos Anastasiadis’e yönelik muhalifi ile bilinen Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale gelecegini savuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net