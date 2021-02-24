KKTC Başbakanı Ersan Saner Türkiye'ye geliyor

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersan Saner, Türkiye ile KKTC arasındaki 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü için yapılan görüşmeleri sonlandırmak ve imza töreni için 25 Şubat cuma günü Ankara'ya gelecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saner, Türkiye'nin değerli katkılarıyla protokolün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk halkı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın değerli katkıları ile 2021 yılını kapsayacak mali protokolün imzalama noktasına geldiklerini bildirdi.

Saner, "Bu antlaşma ile gerek salgınla mücadelemizde, gerekse salgının da etkisi ile ekonomimizde oluşan sıkıntıların aşılmasında ve alt yapımızın daha ileri bir noktaya taşınması çabalarımızda önümüzü daha rahat görebilecek duruma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yapacakları çalışmalarda ilk önceliklerinin yine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ile mümkün olan en kısa sürede ana vatan Türkiye'den aşı temin etmenin olacağını vurgulayan Saner, Kovid-19 sonrası hızla gelişen bir ülke ekonomisi için yapacaklarını da bir kez daha masaya yatıracaklarını belirtti.

"Ana vatan Türkiye bugüne kadar bizlere kendi birçok iline sağladığının çok üzerine aşı sağlamıştır"

Turizm ile yüksek öğrenim sektörünün yaşanan sıkıntılı dönemi atlatması ve gelişmesi için çalışmalar başlattıklarının altını çizen Saner, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bağlamda ülkemize gelen aşı miktarının büyük önemi olduğu hiç kuşkusuzdur. Ana vatan Türkiye bugüne kadar bizlere kendi birçok iline sağladığının çok üzerine aşı sağlamıştır. İnanıyoruz ki elinden gelenin en iyisini yine yapacak ve bu konuda mesafe almamızı sağlayacaktır. Hükümet olarak, bugüne kadar yapılamayanları süratle yapmak ve iş insanımızın, sektörlerimizin önünü açmak, devlet mekanizmasını daha etkin ve verimli kılmak için gereken adımları atmak konusunda kararlıyız. KKTC çağdaş kalkınmışlık düzeyine erecek potansiyele sahiptir. Yeter ki bizler birlik beraberliğimizi koruyalım, devletimize ve ana vatan Türkiye'ye güvenelim."

Açıklamada, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli'nin teknik çalışmaların sonlandırılması için yapılacak toplantıya katılmak üzere Ankara'da bulunduğu belirtildi.

Protokolün, Türkiye'nin Kovid-19 salgını da göz önünde bulundurularak, KKTC bütçesine ve reel sektörüne yapacağı katkılarla gerçekleştirecek "Ankara kaynaklı" alt yapı projelerini içereceği kaydedildi.

AA