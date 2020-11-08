KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Şuşa için kutlama mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini işgalden kurtarmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi desteklerini vurgulayan Tatar, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılıyoruz. Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi destekliyoruz.— Ersin Tatar (@ersinrtatar) November 8, 2020
Kardeş Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasını sevinçle karşılıyoruz.
Kaynak: AA