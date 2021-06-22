Ersin Tatar'dan Türkiye'ye 'TURKOVAC' tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.