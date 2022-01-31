Ersin Tatar: Hükümeti kurma görevini Başbakan Faiz Sucuoğlu'na vereceğim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Tatar, erken genel seçimin sonuçlarını da değerlendirdi.

"Temennimiz istikrarlı bir hükümet"

Tatar, 7 Şubat'ta yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na vereceğini söyledi. "Temennimiz, Türkiye'nin bakışı da odur, istikrarlı bir hükümet kurulmasıdır" dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara'daki görüşmesine de değindi, Türkiye ile iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Rum yönetiminin terör örgütü PKK/PYD’ye temsilcilik açma izni vermesi gibi konuları da görüştüklerini sözlerine ekledi.