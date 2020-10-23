Ersin Tatar ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

KKTC'de geçtiğimiz hafta ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti. YSK'den yapılan açıklamada, ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtildi. KKTC'de eski Cumhurbaşkanı bağımsız aday Mustafa Akıncı ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Oyların yüzde 51,74'ünü (67 bin 385 oy) alan Ersin Tatar, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olurken önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy oranı ve 62 bin 858 oy almıştı.