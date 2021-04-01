Fuat Oktay'dan Kıbrıs mesajı

Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere KKTC'de.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye olarak üreten bir Kıbrıs istediklerini belirterek, "Kendi ayakları üzerinde duran, gençlerine istihdam oluşturan, çocukların ve gençlerin geleceğini çok daha parlak görebileceği, buradan dışarıya giden değil de dışarıdan buraya istihdam ve yatırım için gelebileceği bir Kıbrıs istiyoruz." dedi.

Lefkoşa Ercan Havalimanı çıkışında halk tarafından karşılanan Oktay, ilk olarak Köprülü köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Güvercinlik'teki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret eden Oktay, burada yapılması planlanan 3. etap hakkında da bilgi aldı.

Oktay, buradaki açıklamasında, TRT'nin yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılmak için de KKTC'de bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Ana hedeflerimizden birisi, 2021 için mali protokolle görüşürken, hükümet, Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'yla da özellikle hedefimiz şuydu, biz KKTC'deki Kıbrıslı Türk kardeşlerimize de bunun vaadini bulunmuştuk. Biz, Türkiye olarak üreten bir Kıbrıs istiyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran, gençlerine istihdam oluşturan, çocukların ve gençlerin geleceğini çok daha parlak görebileceği, buradan dışarıya giden değil de dışarıdan buraya istihdam ve yatırım için gelebileceği bir Kıbrıs istiyoruz."

Bu yıl odaklandıkları alanlardan birinin OSB olduğuna değinen Oktay, Türkiye'nin OSB alanında çok ileride bulunduğunu, bu tecrübeyi plan, proje, altyapı, çevre düzenlemesi, arıtma tesisleriyle, yollarıyla ve içerideki meslek liselerine kadar birçok tecrübeyi KKTC'ye yansıtmak istediklerini söyledi.

Oktay, özel sektörle kalkınmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin kalkınma modelinde özel sektörle beraber üretimin, istihdamın ve ihracatın bulunduğunu vurgulayan Oktay, KKTC'de de bunu arzuladıklarını, bu çerçevede KKTC'deki sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptıklarını dile getirdi.

"Teşvikleri sağlıyor olacağız"

Oktay, şöyle devam etti:

"Biz altyapıyı sağlayacağız hükümetle birlikte, teşvikleri sağlıyor olacağız ve yine Türkiye ile gümrük boyutuna baktığımızda iş insanın işini kolaylaştıracak şekilde bu çalışmaların bir şekilde rahatlatılıyor olması gerekiyor. Ama hepsinden önemlisi, buranın yönetimi son derece kritik. O tecrübeyi bizim buraya aktarıyor olabilmemiz için buranın profesyonel şekilde yönetiliyor olması gerekiyor. Bürokratik bir şekilde değil de üretecek, istihdam oluşturacak, ihracat yaptırabilecek ve yerelin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde."

OSB'de bürokrasinin değil sanayicinin yönetimde söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Oktay, buranın bir cazibe merkezine dönüştürülmesini, başta Türkiye olmak üzere iş insanlarını buraya çekmek istediklerini söyledi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini ve ortak amaçlarının üreten bir Kıbrıs olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5+BM'ye gidiyoruz, fazla bir zaman da kalmadı. Bugün akşam izleyeceğimiz, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' orada da şöyle göreceksiniz. Neler yaşadık, buradan nereye gidiyoruz. Ayakları üzerinde duran, kendisi üreten Kıbrıs'ın, bağımsız Kıbrıs'ın ne anlama geldiğini inşallah çok daha iyi anlıyor olacağız."

Oktay'a inceleme sırasında KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Sanayi bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Oktay, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile belediye binasında görüştü.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Başbakan Saner de sanayi bölgesinin KKTC ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını aktararak, OSB tecrübesini KKTC ile paylaşan Türkiye'ye teşekkür etti.

Saner, galası yapılacak dizide, Kıbrıs sorununun nerede başladığının ve bugüne nasıl gelindiğinin anlatılacağını söyledi.

Dizinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu kaydeden Saner, diziyle olayların 1974 yılında değil 1950’lerden başladığına dikkati çekti.