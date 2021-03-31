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Fuat Oktay KKTC'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Kıbrıs 31.03.2021, 10:20
Fuat Oktay KKTC'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, KKTC'de bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak Fuat Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı ile bir araya gelecek.

Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa'da devam eden ve Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına da katılacak.

Kaynak: AA
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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı #KKTC
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