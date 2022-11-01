GKRY'den provokatif adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

"Kararın, Türkiye'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim tarihine denk getirilmesi ve bu hassas konunun siyaset malzemesi olarak kullanılması, büyük bir saygısızlık ve hakarettir" denildi.

Adadaki kayıp şahıslar konusunu siyasi malzeme amacı olarak kullanan Rum yönetiminin şiddetle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada "Rum tarafını sağduyulu davranmaya ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek adımlar atmaktan imtina etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.