GKRY'den Rus yapımı silahları Ukrayna'ya devretmesi istendi

Kıbrıs'taki ABD'li temsilcilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), elindeki Rus yapımı silahları Ukrayna'ya göndermek isteyip istemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

Kathimerini gazetesi, ABD temsilcilerinin, GKRY'den Ukrayna'ya gönderilmek üzere özellikle uçaksavar silahlarını ve saldırı helikopterlerini istediğini yazdı.

Haberde, GKRY'nin elindeki Rus yapımı silahları Ukrayna'ya yollaması durumunda ABD'nin de Rum yönetimine kendi silahlarını göndereceği kaydedildi. Bu talebin, Rum lider Nicos Anastasiades tarafından olumlu karşılandığı ifade edildi.

New York Times gazetesinin 1 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin müttefiklerinden, Sovyet yapımı tankların Ukrayna'ya aktarılmasını istediği öne sürülmüştü.