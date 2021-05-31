GKRY meclisi şekillendi

Rum basınında yer alan habere göre, 366 bin 608 seçmen oy kullandı ve seçime katılım yüzde 65,7 oldu.

Muhafazakar-merkez sağ parti konumdaki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 27,77'lik oy oranıyla seçimleri ilk sırada tamamladı. 2016'daki seçime göre yüzde 2,9 oy kaybeden DİSİ'nin Meclisteki vekil sayısı da 18'den 17'ye düştü.

Sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ise yüzde 22,32'lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlarken, önceki seçime göre yüzde 3,3 oranında oy kaybetti. AKEL'in vekil sayısı 16'dan 15'e geriledi.

Kıbrıs Rum milliyetçisi Demokrat Parti (DİKO) sandıktan üçüncü çıktı. Oyların yüzde 11,30'unu alan DİKO, bir önceki seçime göre yüzde 3,2'lik oy kaybı yaşadı. Meclis'te 9 vekili bulunan DİKO, sandalye sayısını korudu.

Irkçı ELAM vekil sayısını artırdı

Aşırı sağcı, ırkçı olarak bilinen ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını 3,71'den 6,78'e çıkardı. Bir önceki dönem Mecliste 2 milletvekiliyle temsil edilen ELAM, vekil sayısını 4'e çıkardı.

Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ise oyların 6,72'sini alarak beşinci parti oldu. EDEK, Rum Meclisinde 4 vekil ile temsil edilecek.

Oyların yüzde 6,11'ini alan Demokratik Cephe (DİPA) 4 ve 4,41'lik oy oranına sahip Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği 3 vekille Mecliste olacak.

Rum kesiminde dün yapılan seçimlerin neticesinde oluşan yeni Meclis, 10 Haziran'da toplanacak.

GKRY, 1960'ta ortaklık cumhuriyeti olarak kurulan ve 1963'te Kıbrıslı Türklerin silah zoruyla yönetimden uzaklaştırıldığı sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Ada'nın güneyinde yer alan Rum kesimi, Türkiye tarafından tanınmıyor.