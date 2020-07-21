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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Anastasiades 23 Temmuz tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, 23 Temmuz tarihinde Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.
 
Başkanlık Sarayından yapılan açıklamaya göre, Anastasiades ve Macron görüşmesi Perşembe günü sabah yer alınacak.
 
Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios geçen hafta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Sayın Macron’un davetini kabul ederek hafta içerisinde Paris’e gideceğini belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Anastasiades Paris ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı ile resmi görüşmelerde bulunacak ve görüşmenin Avrupa Birliği’nin gündemindeki konular ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmelere odaklanması bekleniyor.

Kaynak: cna.org.cy

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