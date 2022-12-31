Hindistan ve GKRY, savunma alanında mutabakat zaptı imzaladı

Hindistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, anlaşma, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın GKRY'ye yaptığı ziyaret esnasında imzalandı.

Hindistan ile GKRY'nin imzaladığı savunma ve askeri işbirliğine dair mutabakat zaptının ardından Jaishankar ile mevkidaşı Yannis Kasulidis, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ayrıca bakanlar, GKRY'nin Uluslararası Güneş İttifakı'na (ISA) katılımıyla ilgili bir mutabakat zaptı da imzaladı.

ISA, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisinin verimli üretimi ve tüketiminde işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Jaishankar, GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nuris ile düzensiz göç konusuna ilişkin anlaşma müzakerelerini başlatmak amacıyla niyet mektubu imzaladı.