Hintliler düğün için Kıbrıs'a yöneldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hintlerin düğün törenleri için Kuzey Kıbrıs'ı tercih etmeye başladıklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, düzenlenen düğün fuarında kurulan bağlantıların karşılığını almaya başladıklarını, ilerleyen süreçte Kuzey Kıbrıs'ta Hint düğünlerinin artacağını düşündüğünü dile getirdi.

Hindistan'ın en büyük ilaç firmalarından Lupin'in senelik bayi toplantısını KKTC düzenlenlediğine dikkati çeken Ataoğlu, bu organizasyonla toplamda bin 500 Hint'in ülkeyi ziyaret ettiğini vurguladı.

Ülkeye gelen Hintlilerin tarihi ve turistik yerleri gezmesinin ve bol bol alışveriş yapmasını sevindirici olduğunu ifade eden Ataoğlu, "Düğün organizasyonunda Hintler, Antalya'yı turizmin başkenti olarak görüyorlar. Düğün fuarında yapılan temaslar noktasında Kuzey Kıbrıs'ta bu düğünleri başlatabildik. Hemen ardından gerçekleşen bu etkinlik ile de kalabalık bir Hint misafir grubunu ağırladık." şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu, KKTC'deki tesislerin turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek durumda olduğunun altını çizerek, "Hint düğünleri üç gün sürüyor. Aileler büyük, dolayısıyla bütün akraba ve arkadaşlar geldiğinde çok büyük kapasitesi olan otellere, 500 veya bin kişinin aynı anda konaklayabileceği tesislere ihtiyaç oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 13:57