Kapalı Maraş için düğmeye basıldı!

Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılması için sivil ve askeri yetkililerle uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş'a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor.

Bölgenin statüsünün 'sivil' olarak değiştirilmesinin ardından, 1974'ten önce Maraş'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak.

Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek.

Kıbrıs Rumları da TMK'ya başvurabilecek. KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan 'vakıf mülkleri' ile ilgili adımlar atacak.