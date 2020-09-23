Kıbrıs, Belarus yaptırımlarına karşı yıkıcı bir engelleme mi?

AB, insan hakları ihlalleri nedeniyle Minsk'e uygulanacak yaptırımları tartışmaya devam ediyor. AB'ye giriş yasağı konması ve banka hesaplarına el konulması düşünülen 40 kişiyi kapsayan bir liste hazır gerçi, ama Kıbrıs oybirliği gereken bir karar alınmasını engelliyor. Yaşananların karışık bir durum arz ettiği konusunda hemfikir olan gözlemciler, suçu sorunun farklı taraflarına atıyor.

AB çifte standart uyguluyor

Kuzey Kıbrıs gazetesi Phileleftheros, Lefkoşa'nın tutumunu desteklerken, diğer bütün AB ülkelerini eleştiriyor:

“Sözümona, AB üçüncü taraf olarak Belarus'a karşı önlemler almazsa güvenilirliğini riske atacak. Ama AB üyeliğine aday olan ve bir AB ülkesine askeri müdahalede bulunan Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamazsa güvenilirliğini riske atmıyor. AB ülkelerinin çoğunluğunun Türkiye'ye yapılacak yaptırımlarını engellemeye çalıştığından söz eden yok. ... Kıbrıs, Belarus'a yönelik yaptırımları genelde onaylıyor, ama zaten ortada olan bir şeyi de dile getirerek: Belarus'a yaptırım uygulanacaksa Türkiye'ye de uygulanmalı.”

Kıbrıs bindiği dalı kesiyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kıbrıs'ın tutumununun aptalca olduğunu yazıyor:

“Kıbrıs hükümeti ... AB'nin dış politikada hareket edemez olduğu izlenimini veriyor. Türkiye bunu, doğalgaz sorununda daha da hiddetli davranmaya bir davet şeklinde anlayacak. Küçük Kıbrıs kendinden kat kat büyük Türkiye karşısında, ancak yanında hareket kabiliyeti olan bir AB bulunduğu sürece çıkarlarını koruma şansına sahip olur. Yoksa Kıbrıs'ın direnişi doğrudan Belarus'la mı ilgili? Orta Akdeniz'deki bu ada yıllardır post Sovyet oligarkların ve politikacıların nereden geldiği belli olmayan servetlerini aktardıkları bir yer ve bundan para kazanıyor. AB'nin yaptırım listesinde yer alan Belaruslu yetkililerin de paraları orada depolanıyor olmasın sakın?”

Von der Leyen tam da bu yüzden haklı

Bu bir şantaj, diyor İtalyan gazetesi La Stampa:

“Svetlana Tikhanovskaya, AB'den Aleksander Lukaşenka rejimine karşı daha fazla destek istemek için pazartesi sabahı Brüksel'e geldi. ... Ama 27 dışişleri bakanı, işkenceye ve 9 Ağustos seçimlerinin örgütlenmesine katılanlara karşı planlanan yaptırımları uygulamaya başlamak için gerekli oy birliğini sağlayamadı. Türkiye'ye yaptırımların hayata geçmemesini protesto eden Kıbrıs, yaptırım uygulanması planlanan 40 kişiyi kapsayan listeyi koz olarak kullanıyor. Ursula von der Leyen'in yaptırımlar sözkonusu olduğunda dış politika kararlarında oybirliği kuralını feshetmek yönündeki çağrısından sadece birkaç gün sonra dile getirilen bir şantaj bu.”

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 15:41