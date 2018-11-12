Kıbrıs'da Derinya ve Aplıç sınır kapıları eş zamanlı açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kararının ardından, Derinya ve Aplıç sınır kapıları eş zamanlı kullanıma açıldı. İki kapı ile birlikte Ada'da Kuzey ve Güney'de açılan kapı sayısı 9'a çıktı.