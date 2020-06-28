Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, GKRY Dışişleri Bakanı’nın muhatabının Türkiye olmadığını, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) bir araya getirme teklifi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

“KIBRIS RUMLARININ MUHATAPLARI KIBRIS TÜRKLERİDİR”

Sözcü Aksoy, “Hiçbir açıklamasında, Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB’nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır.” diyerek, daha önce de defalarca vurgulandığı gibi, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabının Kıbrıs Türklerinin olduğunu bir kez daha ifade etti.

Sözcü Aksoy, bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in muhatabının da Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“TÜRKİYE’NİN GKRY İLE MASAYA OTURMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ”

“Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise atılacak ilk adım, Ada’daki iki halkın bir an önce bir araya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil ortak iş birliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC’nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır. Kıbrıs Adası’nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ise ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasbeden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz.”