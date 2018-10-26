Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıc sınır kapılarını açıyor

Kıbrıs'ta konuşlu BMBG Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamda Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.

Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıc sınır kapılarını açıyor

Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (BMBG), Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamda Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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