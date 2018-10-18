Kırım'da ölen çocukların isimleri belli oldu

Rus işgali altında olan Kırım’ın Kerç şehrindeki Teknik Yüksek Okulunda dün meydana gelen patlama ve silahlı saldırıda ölenlerin isimleri açıklandı.
Saldırıda hayatını kaybeden 20 kişi arasında 2001 doğumlu bir Kırım Tatar Ruden Curayev de bulunuyor.
Lenino (Yedi Kuyu) bölgesi sakini olduğunu belirtilen Ruden Curayev’in cenazesinin bugün kaldırılacağı açıklandı.
Kerç’teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:
30.08.2003 doğumlu Sergey Stepanenko,
16.06.1997 doğumlu Roman Karımov,
15.10.1953 doğumlu Lyudmila Ustenko,
04.09.1999 doğumlu Yegor Perepelkin,
27.12.1998 doğumlu Anna Juravleva
23.08.2003 doğumlu Vladislav Verdibojenko
28.05.2002 doğumlu Alina Kerova
03.05.2002 doğumlu Ruslan Lısenko
21.11.2001 doğumlu Ruden Curayev
06.09.1999 doğumlu Vladislav Lazarev
12.09.1999 doğumlu Aleksey Lavrinoviç
26.06.2002 doğumlu Nikita Florenskiy
29.08.2002 doğumlu Danil Pipenko
15.10.2002 doğumlu Darya Çerest
27.06.1972 doğumlu Aleksandr Moiseyenko
01.11.1991 doğumlu Anastasiya Baklanova
12.07.1961 doğumlu Svetlana Baklanova
14.03.1956 doğumlu Larisa Kudryavtseva
28.11.2000 doğumlu Kseniya Boldina
Ayrıca Rus yetkililerin saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelendiği 02.05.2000 doğumlu Vladislav Roslyakov
Kaynak: QHA