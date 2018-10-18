Kırım'da ölen çocukların isimleri belli oldu

Rus işgali altında olan Kırım’ın Kerç şehrindeki Teknik Yüksek Okulunda dün meydana gelen patlama ve silahlı saldırıda ölenlerin isimleri açıklandı.



Saldırıda hayatını kaybeden 20 kişi arasında 2001 doğumlu bir Kırım Tatar Ruden Curayev de bulunuyor.



Lenino (Yedi Kuyu) bölgesi sakini olduğunu belirtilen Ruden Curayev’in cenazesinin bugün kaldırılacağı açıklandı.



Kerç’teki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

30.08.2003 doğumlu Sergey Stepanenko,

16.06.1997 doğumlu Roman Karımov,

15.10.1953 doğumlu Lyudmila Ustenko,

04.09.1999 doğumlu Yegor Perepelkin,

27.12.1998 doğumlu Anna Juravleva

23.08.2003 doğumlu Vladislav Verdibojenko

28.05.2002 doğumlu Alina Kerova

03.05.2002 doğumlu Ruslan Lısenko

21.11.2001 doğumlu Ruden Curayev

06.09.1999 doğumlu Vladislav Lazarev

12.09.1999 doğumlu Aleksey Lavrinoviç

26.06.2002 doğumlu Nikita Florenskiy

29.08.2002 doğumlu Danil Pipenko

15.10.2002 doğumlu Darya Çerest

27.06.1972 doğumlu Aleksandr Moiseyenko

01.11.1991 doğumlu Anastasiya Baklanova

12.07.1961 doğumlu Svetlana Baklanova

14.03.1956 doğumlu Larisa Kudryavtseva

28.11.2000 doğumlu Kseniya Boldina

Ayrıca Rus yetkililerin saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelendiği 02.05.2000 doğumlu Vladislav Roslyakov

Kaynak: QHA