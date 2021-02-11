KKTC Başbakanı Ersan Saner: Türkiye ile beraber ezber bozuyoruz

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında KKTC Sayıştay Binası'nda muhtelif anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Ünal Üstel, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer katıldı.

Saner, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de çok önemli bir günü yaşadıklarını belirtti.

Bugün Türkiye'nin Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumak, KKTC'nin dünyayla rekabet edebilmesi ve Türkiye'de olan bilgi, teknoloji ve deneyimlerden faydalanabilmesini sağlamak için burada olduğunu vurgulayan Saner, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Kıbrıs meselesi

Saner, Kıbrıs meselesinin yaklaşık 53 yıldır Birleşmiş Milletler'in (BM) önünde duran "en eski konulardan biri" olduğuna dikkati çekerek, "Kıbrıs konusunda adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak isteme arzusu içinde olmayan Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumu sayesinde maalesef bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaların, "BM'nin 53 yıldır Kıbrıs konusuna neden çözüm bulamadığının en net ifadesi" olduğunu aktaran Saner, "Kıbrıs'ta federasyon tezine bağlı bir çözümün gerçekleşemeyeceği herkes tarafından bilinmiş olunmasına rağmen dünyanın bu konuda ısrar etmesinin hiçbir ifade etmediği Cumhurbaşkanı tarafından net bir şekilde ortaya konmuştur." diye konuştu.

Saner, Kıbrıs Türk halkının ancak "iki egemen devlet ve iki eşit halk olarak bu adada var olacağını" teyit ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede iki egemen devlet olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların Güney Kıbrıs tarafından tanınmamış olmasına rağmen Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis'in yapmış olduğu açıklamaları özellikle kınamak istiyorum. Çünkü eğer Kıbrıs'ta bir istila sorunu varsa, bu istila 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından istila edildiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Herkes Kıbrıs'taki sorunun 1974 yılında başladığını düşünürken, aslında 1974 yılında anavatan Türkiye Cumhuriyeti anayasal hakkı olan garantörlük ilkesini kullanarak Kıbrıs'taki Türk kardeşlerinin yardımına koşmuştur. O gün bugündür adada barış vardır, eksik olan sadece bir anlaşmadır."

Maraş bölgesiyle ilgili yeni adımlar atılacak

Türkiye ile ezber bozan politikaları uygulamayı sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen Saner, "Maraş konusunda dünyada ezber bozan bir politikaya imza atmış bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Saner, en kısa zamanda Maraş'ta altyapı yatırımları da dahil yeni adımlar atacaklarına işaret ederek, "KKTC olarak tüm mükellefiyetlerimizi yerine getirerek Maraş bölgesiyle ilgili birtakım daha kararlı adımları atacağımızı buradan tüm dünyaya ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AB ülkelerinde bile yok

Saner, dünyadaki en büyük ülkelerin dahi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığının herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Başbakan Saner, Kovid-19 döneminde Türkiye'nin KKTC'nin reel sektörünü desteklemesi ve bir acil durum hastanesi hibe etmesinin, Türkiye'nin sağladığı en önemli yatırımlar olduğunu belirterek, "Bugün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve yanı başımızdaki Güney Kıbrıs'ta dahi acil durum hastanesi bulunmazken bizim böyle bir ayrıcalığa sahip olmamız, bizlerin Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte hareket ettiğimiz zaman neleri başarabileceğimizin en net göstergesidir." şeklinde konuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaklaşık iki saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve 2021 Mali İşbirliği Protokolü üzerinde görüşleri ele aldıklarını kaydeden Saner, ortaya konulan hedefleri 2021 yılında hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu da tamamlanacak

Saner, KKTC'nin hizmete dayalı sektörlerden gelir elde etmesi dolayısıyla, Türkiye'yle birlikte atılacak yeni adımların ülke ekonomisine ivme kazandıracağına işaret ederek, şöyle devam etti:

KKTC ve Türkiye ulaştırma bakanlıkları arasında bugün imzalanan protokolle, Girne Çatalköy Değirmenlik bölünmüş yollarının tamamlanması için çok önemli yol katettiklerini ifade eden Saner, "Bakanlarımın da ifade ettiği gibi bu yılın ortasına doğru Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu da tamamlayıp hizmete sunacağız." dedi.

Saner, "Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özelleştirmesi olan Ercan Devlet Havalimanı'nı da tamamlayarak bir an önce halkımızın ve dünya insanlığının hizmetini girmesi için gerekli adımları en seri şekilde atacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, haberleşme sektöründe kamu-özel ortaklığıyla telefon dairesinin yeniden yapılandırılması ve 4.5G ve 5G hizmetlerinin en kısa zamanda hizmete koyulması amacıyla ihaleye çıkılması için destek beklediklerini belirtti.

Öte yandan, e-devlet ile vatandaşa hizmeti bir portaldan yönlendirmek amacıyla yapılan çalışmaların bugünden itibaren hız kazanacağını kaydeden Saner, "Burada vatandaşımıza kesintisiz hizmet verme adına, bütün ihtiyaçlarını internet üzerinden yönlendirebileceği bir e-devlet kapısını açmak ve bunun üzerinden bütün devlete ait işlemleri yapmak da bizim en elzem görevlerimiz arasındadır." şeklinde konuştu.

Erdoğan ve Oktay'a teşekkür

Anlaşmaların imzalanmasının ardından konuşan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da bu iş birliği anlaşmasıyla KKTC'nin altyapısında çok önemli değişimler olacağını belirterek, "Bununla ilgili ilk olarak uzun yıllar devam eden, çeşitli problemleri olan Lefkoşa Çevre Yolunu inşallah önümüzdeki yıllarda bitirip Kuzey Kıbrıslıların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Üstel ise uzun zamandır bekledikleri yarım kalan otoyollarının bitimi için bir araya geldiklerini belirterek, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar da hedef odaklı çalışmaların ivme kazanacağına inandıklarını belirtti.

Program kapsamında "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener arasında, "Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İle KKTC Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü" Karaismailoğlu ile Üstel arasında, "Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Anlaşması" Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kasım Arıcan ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile Amcaoğlu arasında, "Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Anlaşması", Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar arasında imzalandı.

AA