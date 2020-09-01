KKTC Başbakanı Tatar: ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması yanlış bir karardır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD'nin, Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD'nin GKRY'ye akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü.

Akıncı, ABD'nin Rum tarafına silah satış kısıtlamasını kaldırma kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti.

Garber'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Garber, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD'nin, savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararını iletti.

Görüşmede Garber, ABD'nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades'e alınan bu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Garber'e ABD'nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydederek, alınan bu kararın yanlışlığını vurguladı.

Akıncı, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de silahlanma çabalarına katkı sağlamak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini belirtti.

"ABD'yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum"

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bir yıl süreyle de olsa Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının, Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD'nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını vurguladı.

Tatar, "ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır. Bölgedeki Rum-Yunan tahriklerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar alınması ABD gibi BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi bir ülkeye yakışmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu kararın barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağını vurgulayan Tatar, "ABD'yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki, Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölge istikrar ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır"

Dışişleri Bakanı Özersay da yaptığı yazılı açıklamada, "1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ABD'nin Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu fiilen kaldırma kararını açıklaması bölge istikrar ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sekteye uğratmamak gerekçesiyle yürürlüğe konulan silah ambargosunu kaldırmanın ne anlama geldiğini herkesin çok iyi düşünmesi gerektiğini vurgulayan Özersay, "Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin bu şekilde sırtının sürekli olarak sıvazlanması maalesef Doğu Akdeniz Bölgesi’nde tek yanlı ve haklarımızı gasp etmeye dönük tutumunda daha da ısrarcı olmasına yardımcı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Özersay, mevcut şartlarda dahi kendileriyle devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya yanaşmayan Kıbrıs Rum liderliğinin bu saatten sonra bu konuda daha da katı bir tutum içerisinde olacağını kaydetti.

Bakan Özersay'ın açıklamasında, "Adil olmayan, uyuşmazlığın taraflarından sadece bir tanesini destekleyen çok sayıda yanlış karara tanıklık ettik bu coğrafyada. ABD'nin silah ambargosu konusunda almış olduğu bu son karar da bunlardan sadece bir tanesi olacak ama bölgedeki hak ve menfaatlerimiz için bizi mücadelemizden bir an için dahi vazgeçiremeyecek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA