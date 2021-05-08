KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan geçmiş olsun mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında plastik mermiyle yaralanan Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kıbrıs 08.05.2021, 02:46
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar diliyorum.— Ersin Tatar (@ersinrtatar) May 7, 2021
Kaynak: AA
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