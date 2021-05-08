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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan geçmiş olsun mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında plastik mermiyle yaralanan Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kıbrıs 08.05.2021, 02:46
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA
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#KKTC #Ersin Tatar #Anadolu Ajansı
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