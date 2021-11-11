KKTC'de 184 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 24 bin 2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 341 test yapılırken, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlandı ve 96 kişi taburcu edildi.

Kovid-19 tedavisi devam eden 1523, yoğun bakımda yatan 6 hasta bulunuyor.

KKTC'de toplam 24 bin 2 Kovid-19 vakası görülürken, 93 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün 1260 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 264 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 127 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

Rum kesiminde toplam 577 kişi virüs kaynaklı yaşamını yitirdi.