KKTC'de 66 Kovid-19 vakası daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 19 bin 914'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 66 pozitif vakaya rastlandı ve 70 kişi taburcu edildi.

Ülkede 866 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, bunların 6'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Toplamda 19 bin 914 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 81 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de genelinde bugün 3 bin 209 aşı yapıldı.

Rum kesiminde 146 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saat içinde yapılan 53 bin 610 test sonucunda 146 Kovid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 120 bin 761'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 556'ya yükseldiğini duyurdu.

Rum kesiminde Kovid-19 tedavisi süren 61 hastanın 25'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.