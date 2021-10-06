KKTC'de 66 Kovid-19 vakası daha
KKTC'de son 24 saatte yapılan testler sonucunda 66 kişide daha virüs tespit edilirken ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 914'e çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 19 bin 914'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 66 pozitif vakaya rastlandı ve 70 kişi taburcu edildi.
Ülkede 866 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, bunların 6'sı yoğun bakımda bulunuyor.
Toplamda 19 bin 914 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 81 kişi yaşamını yitirdi.
KKTC'de genelinde bugün 3 bin 209 aşı yapıldı.
Rum kesiminde 146 yeni vaka
Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saat içinde yapılan 53 bin 610 test sonucunda 146 Kovid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 120 bin 761'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 556'ya yükseldiğini duyurdu.
Rum kesiminde Kovid-19 tedavisi süren 61 hastanın 25'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.