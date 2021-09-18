KKTC'de asgari ücret belli oldu
KKTC'de asgari ücrete yaklaşık yüzde 13 zam yapıldı. Böylece asgari ücret, brüt 4970, net ise 4324 liraya yükselmiş oldu.
Kıbrıs 18.09.2021, 01:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi.
Son toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı yeni asgari ücretin brüt 4 bin 970 olarak oy birliği ile belirlendiğini kaydetti.
Yeni rakamın net karşılığı ise 4 bin 324 oldu.
Muhalefet partileri, yeni asgari ücretin 4446 lira olarak hesaplanan açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.
Asgari ücreti belirleme çalışmaları, temmuz ayından bu yana devam ediyordu.
Kaynak: Haber Ankara
22
kapalı
Günün Anketi Tümü