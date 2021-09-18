KKTC'de asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi.

Son toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı yeni asgari ücretin brüt 4 bin 970 olarak oy birliği ile belirlendiğini kaydetti.

Yeni rakamın net karşılığı ise 4 bin 324 oldu.

Muhalefet partileri, yeni asgari ücretin 4446 lira olarak hesaplanan açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.

Asgari ücreti belirleme çalışmaları, temmuz ayından bu yana devam ediyordu.

Kaynak: Haber Ankara