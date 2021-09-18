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KKTC'de asgari ücret belli oldu

KKTC'de asgari ücrete yaklaşık yüzde 13 zam yapıldı. Böylece asgari ücret, brüt 4970, net ise 4324 liraya yükselmiş oldu.

Kıbrıs 18.09.2021, 01:46
KKTC'de asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi. 

Son toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı yeni asgari ücretin brüt 4 bin 970 olarak oy birliği ile belirlendiğini kaydetti.  

Yeni rakamın net karşılığı ise 4 bin 324 oldu.

Muhalefet partileri, yeni asgari ücretin 4446 lira olarak hesaplanan açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.

Asgari ücreti belirleme çalışmaları, temmuz ayından bu yana devam ediyordu.

Kaynak: Haber Ankara

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#KKTC #asgari ücret
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