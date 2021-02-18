KKTC'de basın mensupları aşı oldu

KKTC'de risk grubunda yer alan basın mensuplarına ilk doz Sinovac aşıları yapıldı. SAşı yapılan basın mensubu çsayısının 200 olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın-Sen, Dış Basın Birliği (DBB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası ve Kameramanlar Birliği üyesi 200 civarında basın mensubuna, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinde aşı vuruldu.

Aşılama çalışmalarını yerinde denetleyen KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pilli, basın çalışanlarının da riskli meslek grupları arasında yer aldığını belirtti.

Polis, sağlıkçılar ve belediye çalışanlarının aşılama işlemlerinin yapıldığını anımsatan Pilli, "Aşıya ulaştıkça bütün riskli meslek gruplarını hızlı şekilde aşılayacağız. Aşıya ulaşırsak, hedefimiz, nisan içinde halkımızın büyük bir kısmını aşılamaktır." dedi.

Pilli, Türkiye'den kısa bir süre sonra yeniden aşı geleceğinin altını çizerek, salgın sürecinde fedakarca çalışan basın mensuplarına teşekkür etti.

Türkiye'ye teşekkür

KTGB Başkanı Ali Cansu, Ada'da aşılamanın devam ettiğini, Türkiye tarafından kendilerine gönderilen aşıların Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla basın çalışanlarına uygulandığını ifade etti.

Basın mensuplarına iki aşamada aşı yapılacağını belirten Cansu, ilk olarak dışarıda görev yapanlara, ikinci etapta ise geri kalanlara yapılacağını ifade ederek, Türkiye'ye ve KKTC Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

DBB Başkanı Rasıh Reşat, KKTC'de görev yapan basın mensuplarının Sinovac aşısının birinci dozunu yaptırdıklarını, "Sağlık Bakanı, her kapanma süresince açık olan, ön saflar ve risk altında olanlara öncelik tanıdı. Bu konuda kendisine teşekkür ederken, aşı temini konusunda ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Gazeteci Dilek Kırıcı da aşı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'deki yetkililere teşekkürlerini iletti.

Basın mensuplarına aşının ikinci dozu 18 Mart'ta yapılacak.

Kovid-19 aşılama programı 15 Ocak 2021'de başlatılan KKTC'ye Türkiye'den bugüne dek 80 bin doz aşı gönderildi.

AA