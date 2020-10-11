KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar yarışı önde götürüyor

KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre, UBP lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan resmi olmayan verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, 738 sandıktan 639'u açıldı. Buna göre sonuçlar şöyle:

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve ikinci turda UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın yarışacağı görülüyor. YSK’nın açıkladığı 738 sandıktan 639'unun sonucuna göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar %32,34

Tufan Erhürman %21,54

Erhan Arıklı %5,39

Fuat Çiner %0,30

Arif Salih Kırdağ %0,26

Ahmet Boran %0,07

Mustafa Ulaş %0,06

Alpan Uz %0,14

Kudret Özersay %5,70

Mustafa Akıncı %29,83

Serdar Denktaş %4,35

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katılıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışta yer alıyor.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Kaynak: AA / BRT

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 20:43