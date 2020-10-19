KKTC'de Ersin tatar dönemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı.Başkent Lefkoşa'daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerleşkesinde yapılan törende, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a mazbatasını teslim etti.

Salgın koşulları da dikkate alınarak düzenlenen törende konuşan Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı YSK'ya ve salgın koşullarına rağmen cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda da katılma teveccühü gösteren halka teşekkürleri iletti.

Tatar, kendisine oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederek, 5 yıl sürecek KKTC cumhurbaşkanlığı görevinin şahsına verilmesinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Önemli olan KKTC'nin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve esenliği için çalışmalar yürütmektir. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde, bu görevi en iyi şekilde yapacağıma dair inancımı sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha halkıma gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

KKTC'de güçlü bir demokrasi kültürünün olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devletinde yaşamına en iyi şekilde devam ettiğini vurguladı.

Tatar, "Halkımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğimi ve KKTC'yi daha ileri noktalara taşıyabilmek için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi ifade etmek istiyorum." dedi.

YSK Başkanı Şefik, Şubat 2020'den bu yana cumhurbaşkanı seçiminin gündemde olduğunu kaydederek, 26 Nisan'da yapılması gereken seçimin salgın sebebiyle ertelendiğini kaydetti.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunda 11 adayın yarıştığını belirten Şefik, Tatar ve Bağımsız Cumhurbaşkanı'nın ikinci tura kaldığını kaydetti.

Şefik, dün yapılan ikinci turdan sonra seçimi kazanan ve KKTC'nin 5'nci Cumhurbaşkanı olan Tatar'ı tebrik etti.

Bazı bakan ve milletvekilleri de tören sırasında hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde ant içerek göreve başlayacak.

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Kaynak: AA