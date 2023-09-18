KKTC'de İslam karşıtı bir grup öğretmen eylem yaptı

KKTC’de ilkokul kitaplarındaki eğitim görsellerinde başörtülü kadınlara yer verilmesi sonrası öğretmen sendikaları eyleme başladı.

Sendika adına konuşan kişiler, Kıbrıs Türklerinin İslam’dan vazgeçtiklerini ve Osmanlı dönemine geri dönmek istemediklerini belirtti.

Türkiye ile anlaşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı ise “Uşak” ve “İşbirlikçi” olmakla suçlandı.

Sendikalar, aşağıda örneği bulunan eğitici görsellerde başörtülü karakterler kullanılması sebebiyle eyleme başladı.

Kaynak: Dailyİslamist/X