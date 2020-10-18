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KKTC'de kazanan Ersin Tatar

KKTC'de oy sayım işlemi tamamlandı ve Ersin Tatar yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC'de kazanan Ersin Tatar

KKTC'de oy sayım işlemi sonuçlandı. Ersin Tatar yeni Cumhurbaşkanı. 

738 sandıktan çıkan sonuçlara göre Ersin Tatar, %51,74, Mustafa Akıncı ise 48,26 oranında oy aldı. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:01
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