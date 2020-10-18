KKTC'de kazanan Ersin Tatar

KKTC'de oy sayım işlemi sonuçlandı. Ersin Tatar yeni Cumhurbaşkanı.
738 sandıktan çıkan sonuçlara göre Ersin Tatar, %51,74, Mustafa Akıncı ise 48,26 oranında oy aldı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:01
KKTC'de oy sayım işlemi tamamlandı ve Ersin Tatar yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
KKTC'de oy sayım işlemi sonuçlandı. Ersin Tatar yeni Cumhurbaşkanı.
738 sandıktan çıkan sonuçlara göre Ersin Tatar, %51,74, Mustafa Akıncı ise 48,26 oranında oy aldı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:01