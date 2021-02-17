KKTC'de küçük esnafa destek verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararları açıkladı.

Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçelerinden yüzde 10'a kadar tasarruf yapılacağını vurgulayan Saner, Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında yapılan değişiklik yasa tasarısı ile belediyelere denetim yetkisi verilmesi konusunda karar üretildiğini aktardı.

Saner, bin küçük esnafa 100 milyon lira kredi ve 20 milyon lira kira desteği verilmesi için bankaların 22 Şubat'tan itibaren başvuru kabul edeceğini söyledi.

Tüm reel sektörün bu kredilerden yararlanmak için bütün bankalara başvuru yapabileceğini vurgulayan Saner, reel sektörün daha önce kullandığı, 3 bin 250 işletmeye verilen 1 milyar 150 milyon liralık kredinin 750 milyon lirasının geri ödemesinin ekim 2021'den itibaren geçekleşeceğini ve bu konuda herhangi bir işlem yapmaya gerek duymadıklarını anlattı.

Saner, verilecek kredi ve kira desteğinin yanı sıra ana vatan Türkiye ile 2021 Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasının ardından verilecek kredilerin miktarlarının artırılabileceğinin altını çizdi.

Kamu maaşlarında kesinti olacak mı?

Kamuda çalışanların maaşlarında kesinti yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un bugün kendisine ayrıntılı bilgi aktardığını, şu anda öyle bir şey söylemenin mümkün olmadığını ancak gelirlerin yeteri derecede yüksek olmaması durumunda birtakım düzenlemelerin olabileceğini dile getirdi.

Saner, gelecek hafta bu konuda maliyede birikecek rakama bağlı olarak daha detaylı bir açıklama yapabileceklerine işaret ederek, "Amacımız böyle bir kesintiye gitmeden gerekli kaynağı toplamak. Toplayamazsak bunu düşünüyoruz." dedi.

AA