banner39

KKTC'de maymun çiçeği vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü tespit edilen bir kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Kıbrıs 10.12.2022, 23:08
KKTC'de maymun çiçeği vakası

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bugün başvuran bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ayrıca hastanın temaslılarının takibi için işlemlerin başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
#KKTC #maymun çiçegi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?