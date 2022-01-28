KKTC'de seçim sonuçları Resmi Gazete'de

Seçimde yüzde 5 barajını geçen partilerin Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) olduğu belirtilirken, böylece daha önce milletvekili seçildiği açıklanan 50 isim de kesinleşti.

KKTC Cumhuriyet Meclisinin yeni dönem milletvekilleri, 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

Meclis, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı bugünden sonraki 10'uncu gün olan 7 Şubat'ta toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Meclisin en yaşlı üyesi başkanlık edecek

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisinin en yaşlı üyesi UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar Üstel, Geçici Başkanlık görevini yürütecek.

En genç 2 milletvekili de divan katipleri seçilinceye kadar geçici katiplik görevini yürütecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, hükümet kurma görevini Mecliste yapılacak yemin töreninin ardından UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na vermesi bekleniyor.

Seçim sonuçları

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) pazar yapılan seçim için açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, HP yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

YSK, KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini 24 Ocak'ta açıklamıştı.